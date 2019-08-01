Ozan Tufan 30 metreden Real Madrid'i avladı yabancı spiker kendinden geçti

Yeni sezon öncesinde Almanya’da Audi Cup’ta dev kulüplerle beraber turnuvada yer alan Fenerbahçe, son maçında Real Madrid’e 5-3 mağlup oldu.

Müsabakada Fenerbahçe adına golleri Rodrigues, Dirar ve Ozan Tufan kaydederken Real Madrid adına 3 gol Benzema, Nacho ve Mariano’dan geldi. Sarı-lacivertliler bu maçın ardından turnuvayı 4. olarak tamamladı. Sarı lacivertlilerin 59. dakikada 3. golünü atan Ozan Tufan sosyal medyayı salladı.

Yaklaşık 30 metreden kaleci Keylor Navas'ı avlayan Ozan Tufan'ın golünü bir de yabancı spikerden dinleyin. Yabancı spiker bile Ozan'ın golünden sonra kendinden geçti.