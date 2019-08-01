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Berber öyle bir tıraş yaptı ki görenler hayrete düştü

TOKAT 'ta bulunan bir berber müşterilerinin talebi doğrultusunda ilginç bir işte imza attı. Müşterilerinin ensesine futbol takımlarının amblemini yapan berber kentte yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezinde, 25 yıldır berberlik yapan Murat Daşkın, fanatik taraftarların istekleri doğrultusunda, enselerinin üzerlerinde futbol takımlarının amblemlerini oluşturuyor. Tuttuğu takımın amblemini başına yaptıran Erkan Özçelik ise ''Böyle bir şey yaptırmak istiyordum. Arkadaşlarım da yapıyordu. Murat ağabeyin bu tür tıraşları yaptığını sosyal medyada gördüm." dedi. Yoğun talep üzerine bu işi yaptığını belirten Murat Daşkın, "Portre işine müşterilerin çizimleri ve biraz da futbola ilgim olduğu için böyle çizimlere başladım. Elimden geldiği kadar çizim yapıyorum." dedi. Daşkın, "Müşterilerin hoşuna gidiyor. Çocuklarına yaptırıyorlar. Maçlara giden arkadaşlar buraya gelip yaptırıyorlar" diye konuştu. Birçok berbere gittiğini belirten Özçelik, hiçbir berberin isteğini yapamadığını belirterek "Buraya geldim. Fanatik bir Galatasaraylı olduğum için amblemini kafama çizdirdim" şeklinde konuştu.

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