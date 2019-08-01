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Çekya'da kireç yüklü trenin raydan çıkma anı yayınlandı

Çekya’da kireç yüklü trenin raydan çıkıp devrilme anı yayınlandı.

Çekya’nın Marianske Lazne şehri yakınlarında 29 Temmuz’da yük treninin raydan çıkıp devrildiği anın görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde o anlarda etrafı beyaz bir bulutun kapladığı görülüyor. Çekya’da geçtiğimiz günlerde kireç yüklü bir tren raydan çıkarak devrilmişti. Marianske Lazne şehri yakınlarında meydana gelen kazada trenin 16 vagonu devrilirken, 1 kişi de yaralanmıştı. 

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