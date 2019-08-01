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Kızkumu Plajı'ndaki prenses heykeline iğrenç saldırı!

MARMARİS'te bulunan 600 metre uzunluğundaki dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın simgesi haline gelen 20 yıllık 'Prenses' heykelinin eli kırıldı.

Orhaniye Mahallesi'nde yer alan ve ziyaretçi rekoru kıran Kızkumu Plajı bu sefer güzellikleriyle değil, çirkin bir saldırıyla gündeme geldi. Kızkumu efsanesindeki Bybassos Kralı'nın güzel kızının tasvir edildiği, kaidesiyle 1.5 metre boyunda olan alçıdan heykelin eli, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç, olay hakkında açıklamalarda bulundu. Kızkumu'nun Muğla bölgesinin güzide yerlerinden biri olduğunu belirten Dinç, ilgisizlikten yakınarak "Böyle devam ederse çocuklarımıza bırakacağımız bir Kızkumu kalmayacak." dedi. 

Yenisini yapmak istiyoruz: Devlet büyüklerinden yardım isteyen Dinç, "Heykel oraya eski işletme sahibi tarafından konulmuştu. Gelen misafirlerin büyük ilgisini çekti. Saldırıya uğrayıp, elinin kırılması ve tahribata uğramasını kınıyorum. Muhtarlık olarak heykelin yenisini yaptırmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Turistler isyanda: İsmini vermek istemeyen bir turist, konuyla ilgili heykele zarar verenlere seslendi. Turist, "Bunu yaptıklarında ne kazanıyorlar? Terbiyesizlikten başka bir şey değil. Yerli ve yabancı turistler buraya geldikleri zaman denizde yürüdükten sonra heykel ile fotoğraf çektiriyor. Bir an önce heykelin yenilenmesi gerekiyor" dedi.

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