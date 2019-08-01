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Sokak ortasında korkunç cinayet amatör kamerada!

Almanya’da sokak ortasında iki adam tartıştı. Tartışma sonrası eline kılıç alan adam, tartıştığı kişiyi vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Olay, Almanya’nın Stuttgart şehrinde meydana geldi. Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi. Şüphelinin olay yerinden motosiklet ile kaçtığı; polisin otomobil ve helikopter ile şüpheliyi kovaladığı belirtildi. Polis sözcüsü Stefan Keilbach, şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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