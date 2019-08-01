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Sendikacılar zam istemek yerine tartıştı

Memur ve memur emeklilerinin zamlarının görüşüleceği toplantı öncesinde KESK temsilcisi ile Memur-Sen üyeleri tartışma yaşadı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 2020-2021 zam pazarlıkları hükümet ile sendika temsilcileri arasında bugün başladı. Toplantıya Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK temsilcileri katıldı. Görüşmeler başlamadan önce ise sendikalar arasında gerginlik yaşandı.

KESK İLE MEMUR-SEN ÜYELERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Zamların görüşüleceği toplantı saat 14.00'te başlayacaktı. KESK temsilcisi Ramazan Gürbüz, toplantı öncesinde ayağa kalkarak; bakanlık önünde KESK üyelerinin eylem yapmasına izin verilmediğini söyledi tepki gösterdi. Memur-Sen üyeleri, Gürbüz'e karşılık verince taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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