Sendikacılar zam istemek yerine tartıştı

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 2020-2021 zam pazarlıkları hükümet ile sendika temsilcileri arasında bugün başladı. Toplantıya Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK temsilcileri katıldı. Görüşmeler başlamadan önce ise sendikalar arasında gerginlik yaşandı.

KESK İLE MEMUR-SEN ÜYELERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Zamların görüşüleceği toplantı saat 14.00'te başlayacaktı. KESK temsilcisi Ramazan Gürbüz, toplantı öncesinde ayağa kalkarak; bakanlık önünde KESK üyelerinin eylem yapmasına izin verilmediğini söyledi tepki gösterdi. Memur-Sen üyeleri, Gürbüz'e karşılık verince taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.