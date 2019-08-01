01 Ağustos Türkiye Gündemi yeni

Erdoğan'dan kritik TSK açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

Ali Babacan'ın yeni partisinde yer alacak 3 isim!

Emin Şirin, Abdullah Gül, Beşir Atalay ve Fehmi Koru'nun, Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni partide yer alacağını iddia etti.

Yeni parti kuracak Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek!

Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda kamuoyunda da ciddi tepki yaratan belediyelerde akrabala atamalarına yönelik önerdiği siyasi ahlak yasasına destek verdi.

İsrail basını bomba haberi verdi!

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması sonrası Türkiye ve ABD arasında yaşanan gerilimde İsrail'in parmağının olduğu ortaya çıktı. İsrail basını İsrail'in Washington'da F-35 için Türkiye karşıtı lobi yaptığını yazdı.

Fehmi Koru'dan yeni partiyle ilgili dikkat çeken yazı

Fehmi Koru, yeni parti iddialarıyla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, "İktidar partisinden yeni oluşumlara çok geçiş olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kardeşini başkan yardımcısı yapmıştı!

Hüseyin Beyoğlu, "deneyimlerinden faydalanmak amacıyla" belediye başkan yardımcılığı görevine getirdiği kardeşi Haşim Merdoğlu'nun istifa ettiğini duyurdu.