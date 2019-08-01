DÜNYA

Türk restoranında korku dolu anlar! Müşterinin hayatını kurtardı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir Türk restoranı müdürü Cem Canpolat, müşterinin boğazına kaçan yemeği tek hamle ile çıkarmayı başararak hayatını kurtardı.

Londra’nın merkezindeki Waterloo’da bulunan ünlülerin sıkça uğradı bir restoranın müdürü olan 34 yaşındaki Cem Canpolat, bir müşterinin yemek yerken boğazına kaçan köfteyi 'Heimlich Manevrası' ile çıkardı. Müşterinin hayatını kurtaran Canpolat, İngiliz basınında haber oldu.

Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Müşterilerden birinin yemek yerken soluk borusuna yemek kaçtı. Müşterinin eşinin çığlıklarını duyan restoran müdürü Canpolat, ilk yardım derslerinde öğrendiği Heimlich Manevrası yöntemini (karnın altına güçlü bir baskı uygulanarak, tıkayan cismi soluk borusundan ani bir hamleyle çıkarmak) uygulayarak, müşterinin hayatını kurtardı.

Restoranın güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde Canpolat’ın müşterinin hayatını kurtardığı anlar görülüyor. İngiliz basınının övgüyle bahsettiği restoran müdürü Canpolat, "Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bu olaya İngiliz medyası oldukça büyük bir ilgi gösterdi. Misafirlerimizden birinin yaşadığı boğulma vakasına eğitimlerde öğrendiğimiz manevra ile müdahale ederek hayatta kalmasını sağladım. Yaşanmamasını tercih ederdik ama o anda orda olduğum için mutluluk duyuyorum tabi ki. Yaklaşık 3-4 saniye içerisinde gerçekleşen bir olaydı. Çok düşünme fırsatım yoktu, hemen müdahale etmem gerektiğini düşünüp hayatını kurtardım misafirimizin. İngiliz medyası ve misafirlerimiz tarafından ilgi gösterildi. Bu olayla ilgili çok sayıda emailler ve telefonlar alıyoruz. Bu ilgiden de tabi ki bir Türkiyeli olarak memnuniyet duyuyorum" dedi. Çok sayıda ünlü ismi ağırladıklarını da belirten Canpolat, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, Sir Oliver Letwin ve Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerin oyuncularının müşterisi olduğunu da sözlerine ekledi.

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