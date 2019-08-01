Sakarya'da kayınpeder ve eski damadın silahlı kavgası kamerada

Olay, Hendek ilçesi Osman Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kayınpeder N.G., isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eski damadı Kemal Karadeniz’i silahla vurarak yaralamış, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen kayınpeder N.G. isimli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan silahlı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.