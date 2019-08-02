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Ankara'da gelini ve torunun gözü önünde öldürüldü

ANKARA’nın Etimesgut ilçesinde iddiaya göre, kimliği bilinmeyen bir şahıs, eski karısına pusu kurarak sokak ortasında katletti.

Olay, saat 22.00 sularında Ankara’nın Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi 1051. sokak üzerinde meydana geldi. Feher Alipoor isimli İran uyruklu kadın, gelini S.M. ve 4 yaşındaki torunuyla birlikte yolda yürürken daha önce sokağa gelerek pusu kuran ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İddiaya göre eski eşi olduğu öne sürülen zanlı, talihsiz kadını boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca kez bıçakladı.

Kızı ve torunu markete sığındı

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde bulunduğu yere yığılan ve hareketsiz kalan Alipoor’un kızı ve torunu korkarak yakında bulunan bir markete sığındı. Eli bıçaklı saldırgan olay yerine geldiği otomobil ile kaçarken çevredeki vatandaşlar ise polis ve 112 Acil Servis ekibine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

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