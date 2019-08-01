Polisten kaçan alkollü sürücü, çarptığı minibüsü devirdi

Dnipropetrovsk’ta meydana gelen kazada, polisten kaçan alkollü sürücü yüksek hızla giderken yolun sol tarafından önüne çıkan minibüse çarptı. Ani fren yapan sürücü çarpmayı engelleyemedi. Minibüse sağ tarafından çarpan otomobil, minibüsün birkaç metre uzağa devrilmesine ve içerisindeki 20 yolcudan, 13’ünün yaralanmasına neden oldu.

Trafik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin minibüse çarpmasıyla, minibüsün sağ ön ve arka tekerlerinin havaya kalktığı; yaklaşık 2 metre kadar iki teker üstünde giden minibüsün devrildiği görüldü. Alkollü sürücüyü kovalayan polisin ise kaza sonrası otomobilden inerek önce çarpan sürücüyü kontrol ettiği; ardından devrilen minibüse doğru koştuğu görüldü.

Kazaya sebep olan sürücü, gözaltına alındı. Minibüsteki yolcular ise, etraftaki insanların ve polisin yardımıyla devrilen minibüsten çıkarıldı.