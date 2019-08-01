POLİTİKA

Hulusi Akar: '' KKTC'nin menfaatlerini koruma konusunda kimsenin şüphesi olmasın''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son günlerde KKTC'de Türkiye'nin garantörlüğü konusunda ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs konusunda Türkiye'nin garantörlüğünü hafifletmeye çalışan söylem ve tanımlamaların beyhude gayret olduğunu söyledi. Bakan Akar, Türkiye'nin Kıbrıs adasındaki garantörlüğünü en etkin biçimde kullanacağını ifade etti.

KKTC Silahlı Kuvvetler Günü olarak kutlanan "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" ile Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethinin 448'inci, KKTC Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşunun (TMT) 61'inci, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 43’üncü yıl dönümü dolayısıyla Gazi Orduevi'nde resepsiyon verildi.

Akar, burada yaptığı konuşmada, resepsiyona katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 45 yıl önce Barış Harekatı'nı icra ederken olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu, hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılıkla hareket ettiğini söyledi.

Bugüne kadar hem Türkiye hem de KKTC'nin her fırsatta barış ve istikrardan yana olduğunu gösterdiğini belirten Akar, "Söylemlerimiz ve yaptıklarımızla her zaman barışı ve istikrarı destekledik. Ülkemiz, bölgemiz ve KKTC ile birlikte tüm ada için barış ve istikrar adına yapılması gerekenleri teklif ettik, bunlar üzerinde çalıştık. Burada üzerimize düşenleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

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