Hadi Özışık'tan RTÜK'ün düzenlemesine destek

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, internet medyası konusunda bir kez daha çağrıda bulunarak internet yayınlarıyla ilgili yasanın çıkarılmasını istedi. "Sorunlu değil sorumlu" olmak istediklerini söyleyen Özışık, RTÜK'ün tartışma yaratan son düzenlemesiyle ilgili de sansür iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Hadi Özışık, Habürtürk'te Mehmet Akif Ersoy'un hazırlayıp sunduğu "Nedir ne değildir" adlı programda RTÜK'ün internet üzerinden yapılan yayınların denetimleriyle ilgili çıkardığı yönetmeliği değerlendirdi. İnternet medyası olarak da sektörel anlamda bir takım sıkıntılar yaşandığını ve genelgelerle yapılan yanlışlardan dönüldüğünü söyleyen Özışık, şunları söyledi:

"Biz şu anda Türkiye'de Habertürk nasılsa biz de öyleyiz. Bizim bir eksiğimiz var, o da yasamız yok bizim. Yasin Bey buradayken bir kez daha söyleyeyim. 2005 yılından beri İnternet Medyası Derneği Başkanı olarak şu çağrıyı yapıyorum. Biz sorunluyuz gelin bizi sorumlu yapın. Niye sorunluyuz? Yani bir düzenleme gerekiyor. Birisi kalkıp bir bilgisayar alıyor ve bir kafede haber atarak gazeteci olduğunu söylüyor. Biz de mesela İnternethaber.com'da 40 kişi çalışıyor. Bunların hepsi gazeteci ama gazeteci olarak görülmüyor. Örneğin 212 sigortası yapamıyoruz.