GÜNCEL

4 kurşunla öldürülen Gülay Şimşek, katilinin videosunu çekti

Kayseri’de 4 el ateş edilerek öldürülen 27 yaşındaki Gülay Şimşek’in, 13 gün önce kendisine yaklaşmaması şartıyla karakola yaptığı şikayetini geri çektiği ve katil zanlısı Ö.O. ile aralarında yaşananları delil olarak kayda aldığı ortaya çıktı.

Serçeönü mahallesi Ahmet Paşa caddesinde 27 yaşındaki Gülay Şimşek, 4 el ateş edilerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gülay Şimşek’in katil zanlısı Ö.O.’nun videosunu çektiği ve bir daha kendisine yaklaşmayacağı konusunda söz aldığı ortaya çıktı. 

18 Haziran saat 20.00’da çekilen videoda Gülay Şimşek, katil zanlısı Ö.O. ile birlikte Mimarsinan Parkı’nda buluştuğu videosunda annesini de konuşmalarda şahit olarak çekti. Gülay Şimşek videoda, "Tarih 18.07.2019 ve saat 20.00'de Ö.O.’dan şikayetçi olmuştum ve uzaklaştırma almıştım. Çünkü beni tehdit etmişti ve zor kullanmıştı. Kendimi de beni de öldürürüm diye tehdit etmişti. Kendisinin infazı olduğu için bu videoyu çekiyorum. Kendisi de bir daha bana yaklaşmayacağını söyledi ve annem de şahit. Bir daha sana yaklaşmayacağım ve seninle hiç bir bağlantım olmayacak dediği için bu videoyu çekiyorum ve kendisinden duymak istiyorum" diye konuşuyor ve katil zanlısı Ö.O. da "Doğru söylüyorsun" diyerek konuşulanları onaylıyor. 

Gülay Şimşek, "Bu video sadece delil niteliğindedir ve sadece benim başıma bir şey geldiğinde ortaya çıkacaktır. Onun haricinde ben şimdi şikayetimi geri alacağım. Bir daha da görüşmeyeceğiz ve kendisinden söz aldım. Bana zarar vermeyeceğine, kızıma ve aileme zarar vermeyeceğine dair söz aldım. Saat 20.10 ve birazdan karakola giderek ifademi geri alacağım. Ö.O. sen de kayıt ettiğimi biliyorsun, ben de Gülay Şimşek" diyerek kaydı kesiyor. 

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gece yaptıkları çalışma ile katil zanlısı Ö.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bayram tatili 9 güne çıkarılacak mı?
Bayram tatili 9 güne çıkarılacak mı?
Balıkesir'deki faciada yürek yakan detay
Balıkesir'deki faciada yürek yakan detay
Kayseri'de 8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler
Kayseri'de 8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler
Bursa'da cenazede fenalaşan adam hayatını kaybetti
Bursa'da cenazede fenalaşan adam hayatını kaybetti
Muğla Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı
Muğla Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı
Elazığ Maden'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ Maden'de 3.3 büyüklüğünde deprem
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hadi Özışık'tan RTÜK'ün düzenlemesine destek
Hadi Özışık'tan RTÜK'ün düzenlemesine destek
Canevim 10. bölüm 2.fragmanı
Canevim 10. bölüm 2.fragmanı
Fatih Altaylı yazdı Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti
Fatih Altaylı yazdı Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti
Benim Tatlı Yalanım 9. bölüm ön izleme
Benim Tatlı Yalanım 9. bölüm ön izleme
Hulusi Akar: '' KKTC'nin menfaatlerini koruma konusunda kimsenin şüphesi olmasın''
Hulusi Akar: '' KKTC'nin menfaatlerini koruma konusunda kimsenin şüphesi olmasın''
Kapadokya’da bahçe çöktü ortaya yeraltı şehri çıktı
Kapadokya’da bahçe çöktü ortaya yeraltı şehri çıktı
Mehmet Ali Erbil’den eğlenceli video! 'Dostlarla akşam yemeği'
Mehmet Ali Erbil’den eğlenceli video! 'Dostlarla akşam yemeği'
Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor
Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor