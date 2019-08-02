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POLİTİKA

Tunç Soyer toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı

Dün İzmir’de 5 bin 80 işçinin çalışma koşullarını iyileştiren toplu sözleşme imzalandı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı.

İZENERJİ bünyesinde çalışan 5 bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi dün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da katıldığı törenle dün imzalandı. 5 bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde işçilerin maaşlarına ortalama yüzde 40 zam yapıldı.

İşçiler, sözleşme töreninde ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’, ‘İnadına sendika inadına DİSK’, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’, ‘Bu daha başlangıç mücadeleye devam’ sloganları attı.

SOYER: DİP DALGASI GELİYOR

Sözleşmeyi işçilerle birlikte alkışlayarak ve zıplayarak kutlayan Soyer, yaptığı konuşmada, “31 Mart´tan bu yana, 2 Haziran ve 23 Haziran’da devam ettiğini gördüğümüz bir dip dalgası geliyor. İlk defa siyaset yukarıdan aşağı değil aşağıdan yukarı dizayn ediliyor, planlanıyor. Yani aşağıdan gelen dip dalga, yukarıdaki siyasi aktörleri, siyasal partileri değiştirmeye başladı. Bu ne demek? Kibrin, küstahlığın geride kaldığı, ötekileştirmelerin geride kaldığı, kucaklayıcı, mütevazi, samimi haktan yana, demokrasiden yana, şeffaf, hesap verebilir yönetime katılma isteğini ortaya koyan bir ses bu” dedi.

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