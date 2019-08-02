GÜNCEL

Lüks cip ile kaçak içki sevkiyatı polise takıldı

İstanbul Eyüpsultan’da, lüks bir otomobile düzenlenen baskında aracın bagaj ve koltuklarında koliler içerisinde 262 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesinde 26 Temmuz tarihinde bir araca kaçak içki yüklenerek sevkiyat yapıldığı ihbarını alan polis, çalışma başlatarak söz konusu bölgeye hareket etti. Operasyon kapsamında lüks bir cip içinde bandrol okuma cihazı (SICPA) ile yapılan kontrollerde bagaj ile ön ve arka koltuğunda bulunan kolilerde çeşitli markalara ait 262 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Polis içkileri koliler içerisinden tek tek çıkararak kontrol etti. Operasyonun ardından kaçak alkolle bağlantılı otomobil sürücüsü İsmail D. (45) ile İsmail D.(45) adlı 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyon polis kamerasında yansıdı. Elde edilen operasyon görüntülerinde lüks bir cipin ön ve arka koltukları ile bagaj bölümüne kolilerle yüklenmiş içki şişeleri yer alıyor. Diğer yandan baskında gözaltına alınan 2 şüpheliye, ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bayram tatili 9 güne çıkarılacak mı?
Bayram tatili 9 güne çıkarılacak mı?
Balıkesir'deki faciada yürek yakan detay
Balıkesir'deki faciada yürek yakan detay
Kayseri'de 8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler
Kayseri'de 8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler
Bursa'da cenazede fenalaşan adam hayatını kaybetti
Bursa'da cenazede fenalaşan adam hayatını kaybetti
Muğla Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı
Muğla Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı
Elazığ Maden'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ Maden'de 3.3 büyüklüğünde deprem
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hırsızlık şüphelileri Adliye’ye sevk edildi
Hırsızlık şüphelileri Adliye’ye sevk edildi
Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Fatih Altaylı yazdı Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti
Fatih Altaylı yazdı Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti
Ekrem İmamoğlu CNN muhabirine İngilizce yanıt verdi!
Ekrem İmamoğlu CNN muhabirine İngilizce yanıt verdi!
Adana'da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu
Adana'da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu
Kapadokya’da bahçe çöktü ortaya yeraltı şehri çıktı
Kapadokya’da bahçe çöktü ortaya yeraltı şehri çıktı
Parasını alamayan işçi vince çıkarak eylem yaptı
Parasını alamayan işçi vince çıkarak eylem yaptı
Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor
Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor