GÜNCEL

Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Kayhan Mahallesi’nde meydana geldi. Şaban Yılmaz idaresindeki 20 ABK 609 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Yılmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz’ı ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bayram tatili 9 güne çıkarılacak mı?
Bayram tatili 9 güne çıkarılacak mı?
Balıkesir'deki faciada yürek yakan detay
Balıkesir'deki faciada yürek yakan detay
Kayseri'de 8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler
Kayseri'de 8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler
Bursa'da cenazede fenalaşan adam hayatını kaybetti
Bursa'da cenazede fenalaşan adam hayatını kaybetti
Muğla Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı
Muğla Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı
Elazığ Maden'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ Maden'de 3.3 büyüklüğünde deprem
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu CNN muhabirine İngilizce yanıt verdi!
Ekrem İmamoğlu CNN muhabirine İngilizce yanıt verdi!
Adana'da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu
Adana'da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu
Fatih Altaylı yazdı Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti
Fatih Altaylı yazdı Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti
Parasını alamayan işçi vince çıkarak eylem yaptı
Parasını alamayan işçi vince çıkarak eylem yaptı
ABD’de yakıtı biten uçak otobana böyle indi
ABD’de yakıtı biten uçak otobana böyle indi
Kapadokya’da bahçe çöktü ortaya yeraltı şehri çıktı
Kapadokya’da bahçe çöktü ortaya yeraltı şehri çıktı
Tunç Soyer toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı
Tunç Soyer toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı
Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor
Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor