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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu CNN muhabirine İngilizce yanıt verdi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri son hız devam ediyor. İmamoğlu'nun yabancı konuklarıyla ve CNN muhabiriyle İngilizce konuşması sosyal medyayı salladı.

İmamoğlu'nu Kolombiya eski Cumhurbaşkanı Andres Pastrana Arango, Brezilya İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto França, YunanistanBaşkonsolosu Georgia Soultanopoulou ziyaret etti. 

Sosyal medyanın gündemindeydi

Ziyaretler sırasında İmamoğlu'nun tercüman kullanmadan misafirleriyle konuşması ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

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