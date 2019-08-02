2 Ağustos Türkiye Gündemi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı ve 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 14 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi.

Bahçeli'den İYİ Parti'deki eski üyelere "Partinize dönün" çağrısı

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Partili eski MHP'lilere seslenerek, "Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri samimi beklentimdir." açıklamasında bulundu.

İSKİ üst yönetimi toplu olarak istifa etti

İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Üyeleri, Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı.

Bahçeli'nin MHP'ye dönün çağrısına İYİ Partili Türkkan'dan yanıt: Kasım'da seçime hazırlanın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere yönelik çağrısına yanıt veren İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan "Kasım'da seçime hazırlanın" mesajı verdi.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusunun yanıtını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. İkramiyeler 8 ve 9 Ağustos'ta ödenecek.

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail'in parmağı varmış

İsrail’in bölgedeki askeri "üstünlüğünü" korumak için ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satmasını engellemek üzere perde arkasında "çalıştığı" ortaya çıktı.