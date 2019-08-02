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Zeynep Yatkın İsmailağa Cemaati’nden TikTok fenomenliğine uzanan yolu anlattı

İsmailağa Cemaati’nin kurslarında büyüdüğünü söyleyen TikTok fenomeni Zeynep Yatkın sosyal medya ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal paylaşım mecraları sürekli gündeme gelirken, TikTok uygulaması son bir yılda en fazla büyüyen sosyal eğlence platformu oldu. Türkiye’de Şubat ayı verilerine göre 28,4 milyon TikTok kullanıcısı var. Türkiye TikTok kullanıcıları sayısı klasmanında, Hindistan ve ABD'den sonra dünyada 3. sırada. TikTok, 75 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli start-up'ı olan Çin firması ByteDance'e ait.

BBC Türkçe’den Esra Yalçınalp da, TikTok uygulamasına dair yaptığı haberde, uygulamanın fenomenleriyle görüştü. Hazırlanan videodaki TikTok fenomeni Zeynep Yatkın’ın sözleri ise dikkat çekti. İsmailağa Cemaati’nin kurslarında büyüdüğünü söyleyen fenomen Zeynep Yatkın, “Çarşaflı bir insandım. Mahmut Efendi’nin kurslarında büyüyen, aşırı radikal, hiç etrafa bakmayan, her kitabı okumayan biriydim. İnsanlar şimdi böyle görünce ‘sen çarşaflıydın dinden çıktın’ diyor. Çünkü biz de öyle görüyorduk. Açık insanlara biz ‘kâfir’ diyen insanlardık o zaman. Ne kadar büyük bir cehalet, nasıl bir cehaletin içindeydik. Rabbime şükürler olsun beni, bizi kurtardı o cehaletten” ifadelerini kullandı.

İşte TikTok uygulaması ile ilgili hazırlanan videonun bir kısmı...

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