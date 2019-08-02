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Sel sularıyla şehre inen timsah, köpeğe işte böyle saldırdı

HİNDİSTAN’da timsah, kuvvetli yağışların meydana getirdiği sel ile birlikte şehre indi. Timsahın sokakta bulunan köpeğe saldırma anı sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi.

aklaşık 3,5 metre uzunluğunda olan timsahın, yoğun yağışlar sonucu Vishwamitri nehrinin taşmasından dolayı şehre kadar geldiği bildirildi.

Ayrıca, taşan nehir yüzünden şehirde birçok timsah olabileceği belirtildi.

Doğal alanına geri götürüldü

Timsah, daha sonra Yabani Hayat Kurtarma Vakfı (WRT) tarafından kurtarılarak doğal alanına geri götürüldü.

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