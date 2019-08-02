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Emekli bayram ikramiyeleri ödeniyor ayın kaçında verilecek?

Emekli bayram ikramiyeleri ödeniyor ayın kaçında verilecek?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödemeler, başlıyor net tarihi Bakan Selçuk duyurdu. 1000 liralık bayram ikramiyesi 8-9 Ağustos'ta hesaplara yatacak. Yeni emekliler de bayram ikramiyesi alacak. Ölen eşinden anne babasından maaş alanlara eksik ödeme yapılacak.

Emekli bayram ikramiyeleri ödemesi başlıyor. Milyonlarca emekliye güzel haberi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk verdi. 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemesi 8-9 Ağustos arasında yapılacak. Eşinden ya da ölen ana babasından maaş alan emeklilere 750 lira ödeme yapılacak. Yeni emekliler ise 1000 liralık ikramiyeyi alacak. 

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

"Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak."

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz

Selçuk, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

KİMLERİN İKRAMİYESİ EKSİK YATACAK: Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise aldıkları hisse üzerinden emekli ikramiyesi ödenecek. Örneğin ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alan emekliye bayram ikramiyesi olarak 750 lira verilecek. 

YENİ EMEKLİLER DE ALACAK MI: Ağustos ayına kadar emekli maaşı bağlanmış olanlar ise 1000 liralık bayram ikramiyesini alabilecek. Ramazan bayramında da 1000 lira alan emekliler  2 ay arayla toplam 2 bin lira ekstra para almış olacaklar.

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