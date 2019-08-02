HABER /  SPOR
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yeni sezonun geç başlaması söz konusu değil

Anadolu Ajansı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yeni sezonun geç başlaması söz konusu değil

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Özdemir yaptığı açıklamada, "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil. inanıyorum ki, yolumuza Bein Sports ile devam edeceğiz. En kısa sürede açıklama yapacağız. Ödemelerde de herhangi bir sorun görünmüyor. En kısa sürede kulüplerimize ödemelerini yapacağız." dedi. 

Ayrıntılar birazdan....

İlgili Haberler
Fatih Terim Emre Mor'a nefes aldırmayacak! İşte Terim kanunları
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sıcak havalara mola! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Foto Galeri Sıcak havalara mola! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kredi kartıyla kurban kesilir mi caiz mi İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı açıkladı
Kredi kartıyla kurban kesilir mi caiz mi İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı açıkladı
Fatih Terim Emre Mor'a nefes aldırmayacak! İşte Terim kanunları
Fatih Terim Emre Mor'a nefes aldırmayacak! İşte Terim kanunları
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a galoş eleştirisi: İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a galoş eleştirisi: İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz
Güney Koreli firmadan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! Ekonomiye doping etkisi
Güney Koreli firmadan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! Ekonomiye doping etkisi
Dışişleri Bakanlığı güvenli bölge konusunda ABD'ye resti çekti!
Dışişleri Bakanlığı güvenli bölge konusunda ABD'ye resti çekti!
Selahattin Demirtaş 9 komutanın adını verip Bahçeli'nin sözünü hatırlattı
Selahattin Demirtaş 9 komutanın adını verip Bahçeli'nin sözünü hatırlattı
ÖNCEKİ HABERLER
14 yaşındaki Vedat’ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı!
14 yaşındaki Vedat’ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı!
Okullar ne zaman açılacak 2019 eylül ayının kaçında başlıyor?
Okullar ne zaman açılacak 2019 eylül ayının kaçında başlıyor?
Netflix'e ne olacak kapanır mı? Netflix'in sahibi Reed Hastings demiş ki...
Netflix'e ne olacak kapanır mı? Netflix'in sahibi Reed Hastings demiş ki...
Ana sınıfı başlama yaşı 2019 kayıtlar ne zaman başlıyor?
Ana sınıfı başlama yaşı 2019 kayıtlar ne zaman başlıyor?
Sel sularıyla şehre inen timsah köpeğe işte böyle saldırdı
Sel sularıyla şehre inen timsah köpeğe işte böyle saldırdı
Taburcu olan Mehmet Ali Erbil’den yeni video geldi! Instagramdan verdi
Taburcu olan Mehmet Ali Erbil’den yeni video geldi! Instagramdan verdi
Yorumlar