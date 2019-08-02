TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yeni sezonun geç başlaması söz konusu değil
Anadolu Ajansı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
Özdemir yaptığı açıklamada, "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil. inanıyorum ki, yolumuza Bein Sports ile devam edeceğiz. En kısa sürede açıklama yapacağız. Ödemelerde de herhangi bir sorun görünmüyor. En kısa sürede kulüplerimize ödemelerini yapacağız." dedi.
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