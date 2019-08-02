Mustafa Şentop asgari ücreti 22 Bin TL'lik vekil maaşıyla karşılaştırdı

Sürekli eleştirilen vekil maaşlarını bu kez TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündeme getirdi. Şentop katıldığı canlı yayında vekil maaşlarını asgari ücretle kıyasladı.

Her dönem tartışma konusu olan milletvekili maaşlarıyla ilgili TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV'de Açık ve Net programında Kübra Par'ın konuğu olan Şentop, eleştiriler karşısında; "Milletvekiline asgari ücret verin, yaşayabilen varsa gelsin yapsın o zaman." ifadelerini kullandı.

Kendi maaşlarından harcıyorlar

Programın sunucusu Kübra Par'ın milletvekillerinin 22 bin lira maaş aldığını söylemesi üzerine Mustafa Şentop, şunları söyledi: "Milletvekilleriyle ilgili tabloyu ortaya koyarken aldığı maaşı, harcamalarını da göz önünde bulundurmak lazım. En yüksek memur maaşı şu anda endeksli olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, onun maaşına endeksli olarak milletvekili maaşı olarak belirleniyor. Burada şunu söyleyeceğim; milletvekili maaşının asgari ücretle ifade ederseniz, o zaman asgari ücretle milletvekili olarak yaşayabilen varsa gelsin yapsın o zaman. Milletvekillerine verilen maaşla kendi illerine gidip geliyor her hafta. Onun dışında yaptıkları çalışmalarda kendi maaşlarından harcıyorlar. Bunun dışında milletvekillerinin gelen, giden misafirlerle ilgili harcamaları kendi cebinden karşıladığını biliyoruz."

Toplu taşıma ile meclis'e gelen vekil var

Milletvekillerinin maaşlarının nerelerde harcandığını ifade eden Şentop; "Maaş miktarı, şüphesiz kamuda maaş alan memurların maaşına göre hesaplanıyor. Fakat milletvekilinin harcamalarıyla ilgili kimsenin bir hesaplama yaptığı yok. Milletvekilleri mâlum hafta içi Ankara'da, hafta sonu memleketlerine gidiyorlar. Sadece gidiş-gelişle ilgili harcamaları var. Meclis'te milletvekillerini ziyarete gelenler harcamalarını kendi ödemiyorlar. Biliyorum ki birçok arkadaşımız seçmenleri otellerde misafir etme, hastane masraflarını ödeme gibi harcamalar yapıyor. Daha önce aldığı maaşın yarısını alan milletvekili o maaşla geçinirken, milletvekili olduktan sonra geçinemiyor. Araç tahsisi yok. Aracı olmayan milletvekilleri toplu taşıma araçları ile Meclis'e gidip geliyor. Maddi durumu müsait olmayabilir. diye konuştu.

Harcamalarını göz önüne alın

Vekillerin maaş eleştirisinde, yaptıkları harcamaları da gözardı etmemek gerektiğini söyleyen TBMM Başkanı, "Milletvekillerine araç tahsis edilmiyor, lojmanları yok, üç tane personel veriliyor. Milletvekili lojmanları biliyorsunuz satışa çıkarıldı. Milletvekilleri hali vakti yerinde olanların Ankara'da evi vardır, bazıları kiralarda oturuyor. Milletvekilleriyle ilgili tabloyu ortaya koyarken aldığı maaşı, harcamalarını da göz önünde bulundurmak lazım." dedi.