Hacı adayları kutsal topraklarda Kabe çevresinde ibadet için yarışıyorlar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hacı adayları kutsal topraklarda Kabe çevresinde ibadet için yarışıyorlar

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hacı adaylarının sayısının arttığı Mekke'de Müslümanlar ibadetlerini Kabe ve çevresinde yapabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

Hacı adayları kutsal topraklarda Kabe çevresinde ibadet için yarışıyorlar - Sayfa 1

Aralarında Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acentelerinin organizasyonuyla Türkiye ve yurt dışından gelen Türk hacı adaylarının da yer aldığı Müslümanlar, Kurban Bayramı'na doğru Mekke'deki yoğunluğu gün geçtikçe artırıyor.

Milyonlarca müslümanın hayali gerçek oluyor. Büyük buluşma başlıyor.

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Hacı adayları kutsal topraklarda Kabe çevresinde ibadet için yarışıyorlar - Sayfa 2

Medine'den başlattıkları kutsal yolculuğu Mekke'de sürdürenlerin de eklenmesiyle yaşanan yoğunluk, ibadet alanlarına da yansıyor.

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Hacı adayları kutsal topraklarda Kabe çevresinde ibadet için yarışıyorlar - Sayfa 3

Konakladıkları otellerin çevresinden kısa aralıklarla kalkan servis otobüsleriyle Mescid-i Haram'a ulaşan hacı adayları, günün her saatinde tavaf alanları ile Safa ve Merve tepeleri arasındaki say alanlarında yoğunluk oluşturuyor.

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Hacı adayları kutsal topraklarda Kabe çevresinde ibadet için yarışıyorlar - Sayfa 4

Çocuklar omuzlarda, yaşlılar tekerlekli sandalyede

Küçük yaştaki çocukların babalarının omuzlarında, yürüyemeyecek kadar sağlık sorunu bulunanların da tekerlekli sandalyelerde tavaf yaptığı gözleniyor.

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