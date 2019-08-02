Hacı adayları kutsal topraklarda Kabe çevresinde ibadet için yarışıyorlar

Aralarında Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acentelerinin organizasyonuyla Türkiye ve yurt dışından gelen Türk hacı adaylarının da yer aldığı Müslümanlar, Kurban Bayramı'na doğru Mekke'deki yoğunluğu gün geçtikçe artırıyor.

Milyonlarca müslümanın hayali gerçek oluyor. Büyük buluşma başlıyor.