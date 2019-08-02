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Galatasaray Emre Mor'u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Emre Mor'u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Emre Mor'u bir yıllığına kiralık olarak kadrosun bir sezon kiraladığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."


Galatasaray'ın İspanyol ekibi Celta Vigo'dan transfer ettiği 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Mor, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kendisini 1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Emre Mor, Başkan Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti. Ziyarette İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da yer aldı. 

Emre: "Hayalim gerçek oldu" 
Genç futbolcu, Galatasaray'a gelmenin kendisi için büyük bir hayal olduğunu belirterek, "Nihayet gerçek oldu. Burada olduğum ve tekrar antrenmanlara başlayacağım için çok mutluyum. Başkanımıza bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. İki zor sezon geçirdim. Bana inanıp kucak açarak karşıladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bana duyulan güven benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve tekrar sahaya çıkmayı iple çekiyorum" dedi. 

"Fatih Terim'e çok büyük saygı duyuyorum" 
Fatih Terim ile çalışacak olmasını da değerlendiren Emre Mor, "Fatih Hoca benim için olabilecek en iyi teknik direktör. Çok iyi bir ilişkimiz var, birbirimizi yakından tanıyoruz. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Benim yeteneklerimden en iyi şekilde faydalanabileceğini düşünüyorum. Beraber yakalayacağımız başarılar için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. 
Sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenen Emre, "Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Onlarla buluşmak için heyecanlıyım. Umarım beraber birçok gol sevinci yaşayıp yeni başarılara koşacağız" ifadelerini kullandı. 

Mustafa Cengiz: "Galatasaray artık Emre’nin evi" 
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emre'nin yurt dışında büyümüş bir isim olduğunu hatırlatarak, "Ona bakarken 1961 yılındaki iş gücü anlaşması ve sonrasındaki anlaşmalar aklıma geliyor. Orada bizim kuşaklarımız var. İlk giden kuşaklar maalesef oranın dilini bilmedi. Emre, üçüncü kuşak. Daha sonraki kuşaklar da Türkçe'yi öğrenemedi. Bu kuşaklarda bir dil sorunu oluştu. Buna karşı bir savaş veriyorlar ve Emre bu savaşı Avrupa’da kendi çapında gençliğiyle, ruhuyla verdi. Emre şimdi bu savaşı Türkiye’de verecek. Türkiye onun yuvası ve Galatasaray artık Emre’nin evi. Biz burada Emre’nin Allah vergisi yeteneklerini Galatasaray ve Türk futbolu için en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Artık yuvasını bulmuş bir insanın huzur içinde tüm yeteneğini, karakterini tamamen sahaya ve takımına vereceğine inanıyoruz. Kendisine hoş geldin diyorum" şeklinde konuştu. 

"Emre'ye evine, yuvasına hoş geldi diyoruz''
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, "Emre'ye evine, yuvasına hoş geldi diyoruz. Galatasaray taraftarları kendisini heyecanla bekliyor. Bir aydır biz kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Emre’nin Galatasaray’a gelme konusunda ne kadar heyecanlı ne kadar istekli olduğunu biliyorum. Bu transferin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı. 

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