İHH’dan Pakistan’a 8 mobil klinik

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kral Abdullah Vakfı ve İslam Kalkınma Bankası ile Pakistan’ın 6 ayrı bölgesinde hizmete sunduğu 8 ayrı mobil klinik, ücretsiz hasta kabulüne başladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış; savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, zulme uğramış insanlara insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İHH, Kral Abdullah Vakfı ve İslam Kalkınma Bankası’nın Fael Khair programı ile Pakistan’da 8 ayrı mobil klinik kurdu. Açılışa, İHH yetkililerinin yanı sıra yerel yöneticiler de katıldı.

Pakistan’ın 6 ayrı bölgesinde kurulan mobil kliniklerin ilk 2’si Sindh eyaletinde, diğer 1’i de KPK eyaletinde aktif hale getirildi. Diğer 5’inin de ay sonuna kadar mağdurlara hizmet vermesi planlanıyor. İlaç desteğinin de verildiği klinikler, Türkiye’de inşa edilerek Pakistan’a sevk edildi.

Her bir klinik, günlük ortalama 100 hasta kabul etme kapasitesine sahip. Klinikler, belli aralıklarla bulundukları bölgeden ayrılarak kırsal kesimlerdeki hastalara da hizmet verecek. 2 adet mobil cerrahi ünite ve 6 adet mobil kliniğin 5 yıl boyunca Sindh ve KPK eyaletlerinde Pakistanlılara hizmet vermesi hedefleniyor.

Bir kaç ay önce resmi açılışı gerçekleştirilen kliniklerin ilk 3’ü dün itibariyle ücretsiz hasta kabulüne başladı. Ay sonu itibariyle 8 klinik, tam kapasite olarak ihtiyaç sahibi Pakistanlılara hizmet verecek.