HABER /  DÜNYA

İHH’dan Pakistan’a 8 mobil klinik

İHH’dan Pakistan’a 8 mobil klinik

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kral Abdullah Vakfı ve İslam Kalkınma Bankası ile Pakistan’ın 6 ayrı bölgesinde hizmete sunduğu 8 ayrı mobil klinik, ücretsiz hasta kabulüne başladı. 

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış; savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, zulme uğramış insanlara insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İHH, Kral Abdullah Vakfı ve İslam Kalkınma Bankası’nın Fael Khair programı ile Pakistan’da 8 ayrı mobil klinik kurdu. Açılışa, İHH yetkililerinin yanı sıra yerel yöneticiler de katıldı. 

hasta

Pakistan’ın 6 ayrı bölgesinde kurulan mobil kliniklerin ilk 2’si Sindh eyaletinde, diğer 1’i de KPK eyaletinde aktif hale getirildi. Diğer 5’inin de ay sonuna kadar mağdurlara hizmet vermesi planlanıyor. İlaç desteğinin de verildiği klinikler, Türkiye’de inşa edilerek Pakistan’a sevk edildi.

Her bir klinik, günlük ortalama 100 hasta kabul etme kapasitesine sahip. Klinikler, belli aralıklarla bulundukları bölgeden ayrılarak kırsal kesimlerdeki hastalara da hizmet verecek. 2 adet mobil cerrahi ünite ve 6 adet mobil kliniğin 5 yıl boyunca Sindh ve KPK eyaletlerinde Pakistanlılara hizmet vermesi hedefleniyor. 

hasta

Bir kaç ay önce resmi açılışı gerçekleştirilen kliniklerin ilk 3’ü dün itibariyle ücretsiz hasta kabulüne başladı. Ay sonu itibariyle 8 klinik, tam kapasite olarak ihtiyaç sahibi Pakistanlılara hizmet verecek. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Gökçek'ten adını levhalardan sildiren Yavuz hakkında suç duyurusu
Gökçek'ten adını levhalardan sildiren Yavuz hakkında suç duyurusu
Mustafa Şentop asgari ücreti 22 Bin TL'lik vekil maaşıyla karşılaştırdı
Mustafa Şentop asgari ücreti 22 Bin TL'lik vekil maaşıyla karşılaştırdı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yeni sezonun geç başlaması söz konusu değil
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yeni sezonun geç başlaması söz konusu değil
Kredi kartıyla kurban kesilir mi caiz mi İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı açıkladı
Kredi kartıyla kurban kesilir mi caiz mi İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı açıkladı
Fatih Terim Emre Mor'a nefes aldırmayacak! İşte Terim kanunları
Fatih Terim Emre Mor'a nefes aldırmayacak! İşte Terim kanunları
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a galoş eleştirisi: İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a galoş eleştirisi: İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Dışişleri Bakanlığı INF anlaşmasının resmen sona erdiğini açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı INF anlaşmasının resmen sona erdiğini açıkladı
Yaralı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Yaralı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Emekli bayram ikramiyeleri ödeniyor ayın kaçında verilecek?
Emekli bayram ikramiyeleri ödeniyor ayın kaçında verilecek?
14 yaşındaki Vedat’ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı!
14 yaşındaki Vedat’ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı!
Okullar ne zaman açılacak 2019 eylül ayının kaçında başlıyor?
Okullar ne zaman açılacak 2019 eylül ayının kaçında başlıyor?
Çocuğun ağzında 526 diş bulundu tıp dünyasını şoke eden olay!
Çocuğun ağzında 526 diş bulundu tıp dünyasını şoke eden olay!
Yorumlar