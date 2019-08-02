Ekrem İmamoğlu eleştirmişti Beylikdüzü'ndeki başkanlığı döneminde akrabalarını işe aldı iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son dönemde patlak veren bazı CHP'li belediyelerde başkanların akrabalarını işe alınmasına tepki göstermişti. Ancak İmamoğlu'nun baldızının ve kuzeninin önceki dönem yönettiği Beylikdüzü Belediyesinde çalıştığı öne sürüldü.

31 Mart Yerel Seçimlerinin üzerinden henüz daha 4 ay geçmişken CHP'li belediyelerdeki akraba kadrolaşması taraflı tarafsız her kesimden tepki görmüş ve gündeme oturmuştu.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun baldızı Şeriman Gümüş'ün ve kuzeni Fatma Karasuç'un önceki dönem yönettiği Beylikdüzü Belediyesinde çalıştığı öne sürüldü.

Eleştirmişti

CHP'li belediyelerdeki bazı başkanların akrabalarını belediyelerde işe almasıyla ilgili "Burası eş dost akraba yeri değil. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, benim partim de hesap soracak" diyen Ekrem İmamoğlu'nun önceki dönem yönettiği Beylikdüzü Belediyesinde akrabalarının çalıştığı iddia edildi.

Akrabalarının belediyede çalıştığı iddia edildi

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Şeriman Gümüş, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde çalışıyor. Gümüş'ün çocukları da Beylükdüzü Yaşam Vadisi'ndeki faaliyet gösteren iştirak şirketlerinde personel olarak çalışıyor. İmamoğlu'nun kuzeni Fatma Karasuç da Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde işe alındı.

CHP'li belediyelerdeki akraba atamaları

CHP'nin Hatay, Torbalı, Seyhan, Karaburun ve Menderes belediyelerindeki akraba atamaları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Ankara'nın Çankaya Belediyesinde de Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in halasının kızı Pınar Gül'ün, belediyenin özel kalem müdürlüğünde göreve başladığı tespit edilmişti.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

31 Temmuz'da Türk-İş ziyareti sırasında, belediye başkanlarının yakınlarını işe almalarıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"Bunların hepsi düzelecek. Hepsi ama istisnasız. Belediye başkanlarının akrabalarının yönetici pozisyonuna getirilmesini doğru bulmuyoruz. Burada sorun şu arkadaşlar: Yönetici yakınları sadece CHP'li belediyelerde mi var?"