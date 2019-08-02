Savcı Sayan yeğenlerini müdür mü yaptı? İsmail Saymaz ile fena kapıştılar

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan ile gazeteci İsmail Saymaz arasında 'torpilli akrabalar' kavgası patlak verdi. Saymaz'ın iddialarına Sayan'dan olay yanıtlar geldi.

İsmail Saymaz, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni İbrahim Sayan’ı özel kalem, Taylan Sayan’ı hukuk işleri müdür vekili yaptığını iddia etti. Savcı Sayan ise Saymaz'ı yalanlayarak 'ispatla' çağrısında bulundu.

Sayan, "Mali işler müdürü Cesim Kaya ablamın oğlu idi bu yalanını ortaya çıkardım utanıp özür dilemediğin gibi yine yalanlara baş vuruyorsun İbrahim özel kalem müdürü Taylan’da hukuk işleri müdürü ise başkanlığı bırakacam. İspatlamazsan ne yapacan... Haydi aslanım hodri meydan" diye yazdı.

Bunun üzerine İsmail Saymaz ile aralarında şöyle bir yazışma geçti:

Yalanılarını örtmeye çalışma Cesim Kaya olayından sonra senin yerinde olsam hesabımı kapatır giderdim. Montaj görüntülerle ünvan verilmez müdürlük resmi bir görevdir. Memur olma şartı var.iddianı ispatla.Rezil,yeni kitabının reklamı için üzerimde prim yapmaya çalışma elimde klcan https://t.co/IVEhkRMR6w — Savcı Sayan (@SavciSayan) August 2, 2019

SGK belgesi var

İsmail Saymaz gelen yanıtlar üzerine yeni bir belge çıkardı. İddiasına göre Taylan Sayan, SGK kayıtlarına göre 18 Haziran tarihinde Ağrı belediyesinde işe alınmış. Saymaz, belgeyi "Savcı Sayan’dan istifa etmesini beklemiyorum. Çünkü ne olursa olsun etmez, biliyorum" diye yazarak paylaştı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni olan ve belediyede hukuk işleri müdür vekilliği yapan Avukat Taylan Sayan, bana “Belediyede çalışmıyorum” demişti.

Halbuki SGK kayıtlarına göre Sayan, 18 Haziran’da avukat meslek koduyla Ağrı Belediyesi’nde işe alınmış. pic.twitter.com/GmmiuynwpR — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) August 2, 2019

Kavganın mazisi var

İsmail Saymaz ile Savcı Sayan arasındaki 'torpilli akraba' iddiasının öncesi de var. Saymaz ilk olarak İsmail Sayan'ın özel kalem müdürü yapıldığı iddiasına gündeme getirmişti. Yanıt ise Sayan'ın avukatı olan yeğeni Taylan Saylan'dan gelmişti. Sonrasında Taylan Sayan'ın da Savcı Sayan'ın yeğeni olduğu ve belediye de çalıştığı iddiasını ortaya atmıştı.



Ağrı belediyesinin resmi sitesinde isim yok

İsmail Saymaz'ın belediye sitesinden olduğunu iddia ettiği bir görsel de paylaştı. Ancak Ağrı belediyesi birim müdürleri listesine girildiğinde Taylan Saylan ismine rastlanmıyor. Sayfa yapısı da paylaşılan görselden farklılık gösteriyor. Ağrı Belediyesi'nin birim müdürleri çalışanları sayfasını görmek için buraya tıklayın