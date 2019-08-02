İstanbul'daki tarihi Liverpool-Chelsea maçının hakemi belli oldu! Maçı kadın hakem yönetecek

14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa final maçının hakemi açıklandı. UEFA bu yıl bir sürpriz gerçekleştirerek mücadeleye kadın hakem Stephanie Frappart'ı atadı.

İstanbul'da 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Frappart, UEFA'nın erkekler için düzenlediği bir turnuvada maç yöneten ilk kadın hakem olacak.



Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.