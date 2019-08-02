Ankara iddiası! Fatih Portakal Mansur Yavaş'a bu doğru mu diye sordu

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne ait 11 çocuk evinin kapanacağı iddiasını Melih Gökçek gündeme getirdi. Fatih Portakal da twit atıp Mansur Yavaş'a 'bu doğru mu' diye sordu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, belediyeye ait çocuk evlerinin kapatılacağını iddia etti. Gökçek twitter hesabından yaptığı açıklamada bu evlerde kalan çocuklara tebligat gönderildiğini yazdı.

Gökçek, "Mansur Yavaş bu evleri tasarruf gerekçesiyle kapatıyor. Yetim çocuklara 9 Ağustos'a kadar evleri terk etmeleri için tebligat yapıldı. Siz de vicdan ve merhamet yok mu? Tasarrufunuz batsın. Dilerim çocukların ahı, büyüklerin bedduası sizi helak eder" dedi.

3️⃣SN MANSUR YAVAŞ

SENİN İNGİLTERE VE RUSYA GEZİNE YAPTIĞIN MASRAF,

BU ÇOCUKLARIN BİR YILINA YETER...



VİCDAN...VİCDAN...VİCDAN... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 1, 2019



Fatih Portakal, Yavaş'a 'bu doğru mu?' diye sordu

İddiaya ilişkin Fatih Portakal da twitter hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hitaben 'vicdanlı kamuoyu adına cevap beklemek hakkımız' diyerek şunları yazdı:

Doğru olabilir mi @ankarabbld? Yetim çocukların korunup kollandığı “Çocuk evleri” kapatılıyor mu? Çocuklara boşaltın tebligatı gönderildi mi? Vicdanlı kamuoyu adına cevap beklemek hakkımız? Sosyal belediyecilik insan odaklı calışmalar yapmak değil midir? @mansuryavas06 — fatih portakal (@fatihportakal) August 2, 2019



Çocuk evleri kapatılmıyor ismi değişiyor

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi. Buna göre belediyelerin 'Çocuk Koruma Evleri" açma hakkı iptal edilmiş. Yerine 'kadın ve çocuklar için konuk evleri açma' hükmü getirilmiş.

Bu doğrultuda belediye Çocuk Koruma Evleri'ni kapatmak yerine onları 'çocuk konuk evlerine' çevirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 11 çocuk koruma evinde toplam 47 çocuk kalıyor. Bu çocuklara 132 personel hizmet veriyor. Barınma evlerindeki bu çocuklar istedikleri taktirde bayram ve tatillerde ailelerinin yanına gidebiliyor.