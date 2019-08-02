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Akşener'in kahkahasını paylaşan İYİ Parti'ye MHP'den tepki gecikmedi!

Akşener'in kahkahasını paylaşan İYİ Parti'ye MHP'den tepki gecikmedi!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'ye Meral Akşener'in kahkahası ile yanıt veren İYİ Parti'ye "Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır" diyerek yanıt verdi.

Devlet Bahçeli’nin, “İYİ Parti’deki MHP’lilere kapımız açık” mesajına Meral Akşener’in kahkaha attığı bir video ile yanıt veren İYİ Parti’ye MHP’den tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Akşener’in bir sohbet sırasında daha önce çekilen görüntüleri için, "İp müdiresinin attığı cevabi tweet, her şeyi ortaya sermektedir. Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır." ifadelerini kullandı.

Nasrettin Hoca misali testi kırılmadan, henüz Tosunlar firar etmeden önce atılmış müşfik bir siyasi tokat olarak görülmelidir.

"CHP’ye ipotek, HDP’ye borç senedi imzalamamış kimseler"

Yalçın şöyle devam etti: MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli; dün Twitter üzerinden İP taifesi içinde yer almakla birlikte vicdanını henüz CHP’ye ipotek ettirmemiş, HDP’ye borç senedi imzalamamış kimselere bir çağrıda bulunmuştur.

MHP’ye katılım kararı alınması beklentisi

Sayın Devlet Bahçeli; hasbelkader İP saflarında yer almakla beraber gönülleri ve fikirleriyle bizden kopmamaya direnen çok sayıda yanıltılmış arkadaşımıza dönük tarihî çağrısında, hafta sonu yapılacak kongrede yeniden kucaklaşma için MHP’ye katılım kararı alınması beklentisini dile getirmiştir.

Ne var ki ayrılık ve kopuştan sorumlu olan yetki sahipleri, söz konusu çağrının muhataplarından önce alelâcele olumsuz cevaplar vererek selin önünü tıkama telaşına girmişler; parti içinde âdeta vicdanları daha başından boğmaya ve Sayın Devlet Bahçeli’nin haklı davetine sağduyu ile mukabele edecekleri susturmaya çalışmışlardır.

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