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CHP'li Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın babasına partiden ihraç kararı

CHP'li Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın babasına partiden ihraç kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Disiplin Kurulu, Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay’ın babası Salih Erbay’ı, parti üyeliğinden kesin olarak çıkarma kararı aldı. Köyceğiz siyasetinin önemli figürlerinden Salih Erbay, CHP’den 3 dönem Köyceğiz Belediye Başkanlığı yapmıştı. 

CHP İl Disiplin Kurulu düzenlediği toplantıyla 31 Mart Yerel Seçimlerinde başka bir parti adayının lehine propaganda çalışmalarına katıldığı gerekçesiyle disipline sevk edilen üyelerin durumunu görüştü.

Disiplin kurulunca, haklarında soruşturma açılan ve tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen üyelere parti tüzüğü gereğince “kesin çıkarma” cezası verilmesi kararı alındı. 

CHP Tüzüğü'nün ilgili maddelerine aykırı eylemler gerekçesiyle “kesin çıkarma" cezasına karar verilen isimler arasında CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay’ın babası Salih Erbay ile Ortaca CHP’nin çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yapan Orhan Karaçelik de yer aldı.

Tepki gecikmedi

İl Disiplin Kurulunca partiden ihraç edilen Orhan Karaçelik, CHP Genel Merkezi Yüksek Disiplin Kuruluna, “Partide, hesap vermesi gerekenler hesap sormaya çalışıyorlar” diyerek İl Disiplin Kurulu kararına itiraz dilekçesini gönderdiğini belirtti.

10 gün içinde CHP yüksek disiplin kuruluna itiraz hakkları var

Köyceğiz siyasetinin önemli figürlerinden Salih Erbay ise CHP’den 3 dönem Köyceğiz Belediye Başkanlığı yapmıştı. Toplantıda, disiplin kuruluna sevk edilen Salih Erbay, Özge Erbay, Birdal Uysal ve Mehmet Kemik sözlü savunma yaptı. Üyelerin kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde CHP yüksek disiplin kuruluna itiraz hakkı olduğu öğrenildi. 

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