HABER /  POLİTİKA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Suriye'den Astana zirvesinde çarpıcı Türkiye çıkışı!

Suriye'den Astana zirvesinde çarpıcı Türkiye çıkışı!

SURİYE'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İdlib'de ateşkes sağlandığına dair açıklamayı Türkiye'ye yapılmış bir çağrı olarak değerlendirerek "Türk tarafı ve niyetleri için bir sınama olacak" ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yapılan Astana görüşmelerinin 13. turu sonunda basın toplantısı düzenleyen Caferi, "Aynı zamanda bu, Suriye hükümetinin Astana sürecini desteklediğinin onayıdır" ifadeleri kullandı.

"İnisiyatifler aldığımız anlamına gelir"

Suriye yönetiminin verdiği sözlerin eylemleriyle her zaman uyumlu olduğunu kaydeden Caferi, "Astana sürecine destek vermemiz, bu kararları destekleyen inisiyatifler aldığımız anlamına gelir. Bizler Nursultan'da bulunurken ateşkes açıklaması yapılmasının nedeni, burada bulunan herkese Suriye'nin Astana sürecini desteklediği mesajının verilmesidir" diye konuştu.

Türkiye'den 'İdlib' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, İdlib'teki gelişmelere ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İdlib gerginliği azaltma bölgesinin statüsünün korunması bizim için büyük önem taşıyor. Rejim Mayıs ayından bu yana saldırılarını artırdı. Saldırılar sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden oldu. Bu saldırılar ülkemize yönelik bir mülteci akımı riskini de beraberinde getiriyor. Rejim güçleri terörizmle mücadele bahanesiyle sivil yerleşim yerlerini bombalıyorlar. Son olarak 22 Temmuz tarihinde bir Pazar yerine hava saldırısı yapıldı. Bu konudaki endişe ve beklentilerimizi rejimin garantörü Rusya'ya her fırsatta dile getiriyoruz. Rejim uluslararası toplumun gereken tepkiyi vermemesi nedeniyle bu saldırılara cesaret alıyor. Önümüzdeki dönemde de İdlib'te sükunetin sağlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sıcak havalara mola! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Foto Galeri Sıcak havalara mola! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü 17 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü 17 yaralı
İSKİ'de toplu istifa! İmamoğlu'ndan ilk değerlendirme geldi
İSKİ'de toplu istifa! İmamoğlu'ndan ilk değerlendirme geldi
Salda Gölü yapılaşacak mı? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı
Salda Gölü yapılaşacak mı? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı
Ankara iddiası! Fatih Portakal Mansur Yavaş'a bu doğru mu diye sordu
Ankara iddiası! Fatih Portakal Mansur Yavaş'a bu doğru mu diye sordu
Akşener'in kahkahasını paylaşan İYİ Parti'ye MHP'den tepki gecikmedi!
Akşener'in kahkahasını paylaşan İYİ Parti'ye MHP'den tepki gecikmedi!
NATO'dan S-400'lere ilişkin çarpıcı açıklama: Entegre etmeyi planlamıyoruz
NATO'dan S-400'lere ilişkin çarpıcı açıklama: Entegre etmeyi planlamıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
65 yaş aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
65 yaş aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
YouTube'da HD video indirme dönemi başlıyor
YouTube'da HD video indirme dönemi başlıyor
Ekrem İmamoğlu haberi verdi! İBB inanç masası kuruluyor
Ekrem İmamoğlu haberi verdi! İBB inanç masası kuruluyor
15-16 Ağustos 2019 tatil mi oldu bayram tatili kaç gün oldu?
15-16 Ağustos 2019 tatil mi oldu bayram tatili kaç gün oldu?
Türkiye’nin konuştuğu olay! İzmir'de bebeği yere atıp tekmeleyen baba serbest bırakıldı
Türkiye’nin konuştuğu olay! İzmir'de bebeği yere atıp tekmeleyen baba serbest bırakıldı
Okullar ne zaman açılacak 2019 eylül ayının kaçında başlıyor?
Okullar ne zaman açılacak 2019 eylül ayının kaçında başlıyor?
Yorumlar 2 yorum