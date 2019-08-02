Suriye'den Astana zirvesinde çarpıcı Türkiye çıkışı!

SURİYE'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İdlib'de ateşkes sağlandığına dair açıklamayı Türkiye'ye yapılmış bir çağrı olarak değerlendirerek "Türk tarafı ve niyetleri için bir sınama olacak" ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yapılan Astana görüşmelerinin 13. turu sonunda basın toplantısı düzenleyen Caferi, "Aynı zamanda bu, Suriye hükümetinin Astana sürecini desteklediğinin onayıdır" ifadeleri kullandı.

"İnisiyatifler aldığımız anlamına gelir"

Suriye yönetiminin verdiği sözlerin eylemleriyle her zaman uyumlu olduğunu kaydeden Caferi, "Astana sürecine destek vermemiz, bu kararları destekleyen inisiyatifler aldığımız anlamına gelir. Bizler Nursultan'da bulunurken ateşkes açıklaması yapılmasının nedeni, burada bulunan herkese Suriye'nin Astana sürecini desteklediği mesajının verilmesidir" diye konuştu.

Türkiye'den 'İdlib' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, İdlib'teki gelişmelere ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İdlib gerginliği azaltma bölgesinin statüsünün korunması bizim için büyük önem taşıyor. Rejim Mayıs ayından bu yana saldırılarını artırdı. Saldırılar sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden oldu. Bu saldırılar ülkemize yönelik bir mülteci akımı riskini de beraberinde getiriyor. Rejim güçleri terörizmle mücadele bahanesiyle sivil yerleşim yerlerini bombalıyorlar. Son olarak 22 Temmuz tarihinde bir Pazar yerine hava saldırısı yapıldı. Bu konudaki endişe ve beklentilerimizi rejimin garantörü Rusya'ya her fırsatta dile getiriyoruz. Rejim uluslararası toplumun gereken tepkiyi vermemesi nedeniyle bu saldırılara cesaret alıyor. Önümüzdeki dönemde de İdlib'te sükunetin sağlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.