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Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü 17 yaralı

İhlas Haber Ajansı

EDREMİT -Balıkesir Karayolu'ndan gelen son dakika haberi herkesi kahretti. 34 yolcu taşıyan otobüste çıkan yangında paniğe kapılanlar arasında 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kamil Koç firmasına ait 64 LK 794 plakalı yolcu otobüsü, saat 13.30 sıralarında Edremit-Balıkesir istikametine seyrederken 22. kilometrede Balıkesir'in İvrindi ilçesi Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önünde kahve makinesinden çıkan yangından dolayı yanmaya başladı. 

2'si çocuk 5 kişi öldü
34 yolcu bulunan otobüste çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumları ağır olanların bulunmadığı öğrenildi.

Otobüsün tamamı yandı
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü ancak otobüsün tamamı yandı kül oldu.

Şoförle ilgili bomba iddia
Yangının çıkış nedeni belli olduktan sonra, 10 numara yağ kullandığı yönünde iddialar var. Şoförün yangına rağmen yola devam ettiği de öne sürülüyor.

Valilik açıklama yaptı: Şoförün bilgisine başvuruluyor
NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, otobüste çıkan yangının söndürüldüğünü, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtirken şu ifadeleri kullandı; ''Yangının sebebi henüz belli olmadı. 3 yetişkin 2 çocuk hayatını kaybetti. Şoförün bilgisine başvuruluyor. Ölenlerin kimlik tespiti henüz yapılmadı. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmuyor''



Belediye Başkanı: Kahve makinesinden duman çıkmış
Kazayla ilgili açıklama yapan Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Kahve makinesinden duman çıktığını fark eden şoför aracı durdurarak, yolcuların tahliyesine çalışıyor ancak kapılar açılınca alevler daha hızlı yayılıyor. Araç alev topuna dönünce yolcular paniğe kapılıyor. 5 yolcu araçtan inemiyor" dedi.

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