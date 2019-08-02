Ekrem İmamoğlu haberi verdi! İBB inanç masası kuruluyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, iş adamı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, ayrı ayrı tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında iş ve inanç dünyalarının sorunlarıyla ilgili kurulacak ortak masalarda, problemlere birlikte çözüm bulunması konusunda mutabakat sağlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

"Herkesin kendi maneviyatıyla mutlu olmasını istiyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Haleva’nın ziyareti sırasında konuşan İmamoğlu, belediye bünyesinde inanç masası kurulması çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Özellikle İstanbulumuzda bu dönemde başlatmayı arzu ettiğimiz bir inanç masası çalışmamız var. Sizinle de irtibat kuracak arkadaşlarımız. Her inanç grubumuzun yaşadığı problem veya istek olabilir. Yönetim tarafından anında hissedilmesi açısından bu çalışmayı başlattık. Şu anda öyle bir dönem oluşturuyoruz. Herkesin kendi maneviyatıyla birlikte mutlu olmasını istiyoruz” dedi. Haleva ise İmamoğlu’na çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

'Türkiye’ye örnek olmayı hedefliyoruz'

İmamoğlu, Haleva’nın ardından, ziyaretine gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kapıda karşıladı ve birlikte bir süre makamında görüştü. Görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tasarruf politikalarıyla ilgili bir soruya Yavaş "Ankaralıya hizmet etmek için israfı ortadan kaldırıp tasarruf etmekten ve gelirlerimizi artırmaktan başka bir çaremiz olmadığını biliyoruz ve bunu yapmaya başladık. İlk 100 günde bunun sonuçlarını aldık. Almaya da devam edeceğiz. Bizim 11 büyükşehir belediye başkanı olarak amacımız şu: artık belediyecilik ve yolsuzluk kelimelerinin yan yana gelmemesi. Bunu tarihe gömmek için elimizden geleni yapacağız. Katılımcı, şeffaf şekilde inşallah bütün belediye başkanlarımızla hizmet ederek Türkiye’ye örnek olmayı hedefliyoruz. “ yanıtını verdi.