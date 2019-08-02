HABER /  MEDYA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yangın çıktı! İtfaiye ekipleri kanala doldu

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yangın çıktı! İtfaiye ekipleri kanala doldu

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. TV8'in yayınının kısa süreliğine kesilmesine sebep olan yangın büyük zarar verdi.

İnternethaber.com sitesinin aldığı bilgilere göre TV8 kanalında korku dolu anlar yaşandı. Yangın jenaratörlerin bulunduğu alanda başladı. Tüm kablolama sistemini de yakan yangın da UPS sistemi de yok oldu.

Yangının başlamasına neyin sebep olduğu henüz bilinmezken TV8 kanalına çok sayıda itfaiye ekibi gitti. Yangının kontrol altına alındığı ve söndürüldüğü öğrenildi.

Yayın kesildi

Elektrik yedek sistemine zarar veren yangın sebebiyle TV8'in canlı yayını bir süreliğine kesildi. Yangının ciddi oranda bir maddi zarara sebep olduğu öğrenildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü 17 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü 17 yaralı
İSKİ'de toplu istifa! İmamoğlu'ndan ilk değerlendirme geldi
İSKİ'de toplu istifa! İmamoğlu'ndan ilk değerlendirme geldi
Salda Gölü yapılaşacak mı? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı
Salda Gölü yapılaşacak mı? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı
Ankara iddiası! Fatih Portakal Mansur Yavaş'a bu doğru mu diye sordu
Ankara iddiası! Fatih Portakal Mansur Yavaş'a bu doğru mu diye sordu
Akşener'in kahkahasını paylaşan İYİ Parti'ye MHP'den tepki gecikmedi!
Akşener'in kahkahasını paylaşan İYİ Parti'ye MHP'den tepki gecikmedi!
NATO'dan S-400'lere ilişkin çarpıcı açıklama: Entegre etmeyi planlamıyoruz
NATO'dan S-400'lere ilişkin çarpıcı açıklama: Entegre etmeyi planlamıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni emekliler bayram ikramiyesi alacak mı Bakan açıkladı
Yeni emekliler bayram ikramiyesi alacak mı Bakan açıkladı
NASA'dan yeni keşif! Dünya'nın tam 6 kat büyüklüğünde ve yaşamaya uygun
NASA'dan yeni keşif! Dünya'nın tam 6 kat büyüklüğünde ve yaşamaya uygun
Suriye'den Astana zirvesinde çarpıcı Türkiye çıkışı!
Suriye'den Astana zirvesinde çarpıcı Türkiye çıkışı!
65 yaş aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
65 yaş aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
YouTube'da HD video indirme dönemi başlıyor
YouTube'da HD video indirme dönemi başlıyor
Ana sınıfı başlama yaşı 2019 kayıtlar ne zaman başlıyor?
Ana sınıfı başlama yaşı 2019 kayıtlar ne zaman başlıyor?
Yorumlar 1 yorum