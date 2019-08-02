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Bakan Süleyman Soylu'dan alışılmışın dışında paylaşım! Bol bol like alacağınız...

Bakan Süleyman Soylu'dan alışılmışın dışında paylaşım! Bol bol like alacağınız...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlara sosyal medya hesabından Düzce'ye bağlı Akçakoca ilçesinin doğal güzelliklerini gösteren fotoğraflar paylaşarak, ''Bol bol like alacağınız fotoğrafları çekmek için hayde Akçakocaya' çağrıda bulundu.

Genelde toplumsal konuları ilgilendiren güncel konularla ile ilgili Bakan Soylu'dan alışılmışın dışında bir paylaşım geldi.

Soylu Twitter hesabından Batı Karadeniz illerimizden Düzce'nin turizm cenneti Akçakoca'nın doğal güzelliklerini ortaya seren fotoğraflarını paylaşarak vatandaşın gidip görmesi için espirili bir dille çağrı yaptı.

İşte o tweet;

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