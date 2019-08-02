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Monaco'dan Galatasaray'ı üzecek Falcao açıklaması

Monaco'dan Galatasaray'ı üzecek Falcao açıklaması

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao için son dakika açıklaması yaptı. Petrov, ''Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli." dedi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği radamel Falcao transferiyle ilgili Monaco'dan sarı-kırmızılı takımı üzecek bir açıklama geldi.

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, "Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli. Onun yerine iyi bir oyuncu gelirse gidebilir." dedi.

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