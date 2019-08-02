Süper Lig'de yayın krizi sona erdi! TFF kulüpler ve Bein Sports anlaşmaya vardı

TFF ile yayıncı kuruluş arasında yayın krizi çözüldü. TFF, Kulüpler Birliği ve Bein Sports, 3 yıl daha anlaşmaya vardı.

Türk futbolundaki yayın krizi mutlu sonla bitti. Kulüpler Birliği toplantısının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluşla masaya oturdu. Görüşmede taraflar arasında 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Konuyla ilgili NTV'ye konuşan Nihat Özdemir, "Bugün saat 18'de anlaşmayla ilgili açıklamayı yapacağız. Yayıncı kuruluş ile işbirliğimize 2022'ye kadar devam edeceğiz. Anlaşmadaki değişiklikleri ve detayları da bu açıklamayla kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Ligler ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Transfer dönemi sona eriyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın başlayacak birinci transfer ve tescil döneminin 31 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin ise 4 Ocak 2019'da başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacağı ifade edildi.

Süper Kupa finali ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.