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İYİ Parti Grup BaşkanvekilliğineDursun Müsavat Dervişoğlu getirildi

İYİ Parti Grup BaşkanvekilliğineDursun Müsavat Dervişoğlu getirildi

İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine İzmir milletvekili Müsavat Dervişoğlu getirildi.

İYİ Parti TBMM'de Grup Başkanvekili'ni seçmek üzere toplandı. Yapılan oylamaya 37 milletvekilinden 36 milletvekilinin oyunu alan Dervişoğlu İYİ Parti Grup Başkanvekili oldu.

Dursun Müsavat Dervişoğlu kimdir?

Dursun Müsavat Dervişoğlu (d. 1 Şubat 1960, Ankara) Türk milliyetçi siyasetçi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirmiştir. 1987-1989 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2000-2011 MHP İzmir İl Başkanlığı görevini sürdürürken, 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde izmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıve 2011 genel seçimlerinde ise milletvekili adayı olmuştur.2012’de MHP kongresinde genel başkanlığa aday olmuş ancak seçilememiştir. 1991 yılından beri İzmir’de yaşayan ve ticaretle uğraşan Müsavat Dervişoğlu, bir kız babasıdır. 2018 yılı itibarıyla İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısıdır ve 27. dönem İzmir milletvekilidir.

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