Antalya'da öğrenciler soru sordu! Öğretmenin başına gelmeyen kalmadı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde oturan 36 yaşındaki öğretmen S.K. , İngilizce dersinde öğrencilerine 'geri dönüşüm'ü (reenkarnasyon) anlatırken verdiği örnekler yüzünden açığa alındığını öne sürdü.

Serik'e bağlı Gedik Mahallesi'ndeki ortaokulda İngilizce öğretmeni S.K., 19 Nisan'da müfredatta yer alan geri dönüşüm konusunu işledi. Örneklerle konuyu anlatan S.K.'ye, öğrenciler ilginç sorular yöneltti. Öğrenciler, insanların da geri dönüşümünün mümkün olup olmadığını sordu. S.K., farklı dinlerde buna yönelik bilgiler olduğunu, Müslümanlıkta öldükten sonra dirilme, Hristiyanlıkta da Hz. İsa'nın ruhunun ölmediğine ve başka bir bedende yeniden döneceğine inanıldığını anlattı.

"Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz"

Dersin sonuna doğru bir kız öğrencinin sınıfta ağlamaya başladığını ve sınıftan çıkmak istediğini belirten S.K., sınıfta yaşananları şöyle anlattı:

"Sakinleştirdikten sonra öğrencim koridora çıktı. Ben de diğer öğrencilere çalışmalarını söyleyip kız öğrencimin yanına giderek neden ağladığını sordum. Kız öğrencim, evine gitmek istemediğini, yakınlarının, vefat eden dedesinin ruhunun evde dolaştığını söyledi. Bana da küçükken böyle şeyler anlatıldığını ancak bunların gerçek olmadığını belirterek öğrencimin sakinleşmesini sağladım."

Sınıfa döndükten sonra bazı öğrencilerinin kendisine 'Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz?' diye sorduğunu aktaran S.K., buradaki hiç kimsenin böyle olmadığını, bunun sadece dini bir anlayış olduğunu anlattığını söyledi.

"Baba, kızının tedavi gördüğünü söyledi"

Öğrencinin babasını da okula çağırtarak rehberlik öğretmeni ve okul müdürünün yanında yaşananları anlattığını kaydeden S.K., babanın, kızının psikolojik tedavi gördüğüne yönelik açıklamalar yaptığını, sorunun öğretmenden kaynaklanmadığını dile getirerek teşekkür ettiğini söyledi.

"Başka bir öğretmen yaptırdı"

Ortalık sakinleştikten sonra okuldaki bir öğretmenin, başka bir veliyle işbirliği yaparak kendisi hakkında medyaya yanlış bilgiler vererek haber yaptırdığını ileri süren S.K., şikayetler sonrası 22 Nisan'da açığa alındığını belirtti. Açığa alındıktan uzun süre ifadesinin alınmadığını söyleyen S.K., süreç içinde kendisinin ve ailesinin psikolojisinin bozulduğunu anlattı.

İhraç talebiyle bakanlığa gönderildi

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin soruşturması sonrası öğretmen S.K.'ye 'Devlet Memurunun İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışta Bulunmak' suçlamasıyla maaşından 1/30 oranında aylıktan kesinti yapıldı. S.K.'nin dosyası ihraç talebiyle bakanlığa gönderildi. Ankara'daki ilgili kurulun kararı sonrası S.K. hakkındaki karar kesinleşecek.