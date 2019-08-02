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Spotify Apple Music'e fark attı ücretli kullanıcı sayısı 108 milyon oldu

Spotify Apple Music'e fark attı ücretli kullanıcı sayısı 108 milyon oldu

İsveçli bir müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, ücretli abone sayısını 108 milyona çıkardı. Uygulamanın toplam kullanıcı sayısı ise 232 milyona ulaştı.

Kullanıcılar popüler müzik dinleme uygulamasını ilk 30 gün ücretsiz kullanabilirken 30 günün sonunda ücret ödeyerek kullanmaya devam edebiliyor.

Ancak kullanıcıların uygulamayı ücretsiz kullanabilme alternatifi de bulunuyor.

Spotify'ın ücretsiz sürümde kullanıcılar müzik dinlerken beraberinde reklamlarla karşılaşıyor. Ayırca ücretsiz versiyonda istenilen parçayı açma özelliği de bulunmuyor. Spotify şarkıları rast gele kullanıcıya dinletiyor.

spotify

Spotify, Eylül ayı sonunda 110 milyon ile 114 milyon arasında abone sayısına ulaşmayı aynı zamanda aktif kullanıcı sayısını ise 240 milyona çıkarmayı planlıyor.

En yakın rakibi 60 milyonluk Apple Music

Platformun en büyük rakibi Apple Music'in ise 60 milyon abonesi bulunuyor.

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