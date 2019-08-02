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ABD'den Türkiye'ye güvenli bölge ziyareti! Gelecekleri tarih belli oldu

Demirören Haber Ajansı
ABD'den Türkiye'ye güvenli bölge ziyareti! Gelecekleri tarih belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pazar günü Türkiye'ye gelecek ABD askeri yetkililer ile müşterek çalışmaların Pazartesi günü devam edileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD askeri yetkilileri, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak 4 Ağustos Pazar günü Türkiye'ye gelecek.  ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz'da icra edilen müşterek çalışmaya, 5 Ağustos'ta Ankara'da Milli Savunma Bakanlığında devam edilecek.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019'da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019'da Ankara'da devam edilecektir" denildi.

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