Antalya'da hamile yolcu fenalaştı şoför direksiyonu hastaneye kırdı

"Hassasiyet gösteririz"

Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Nuri Çelik de Mehmet Emin Yıldırım'ı davranışından dolayı takdir ettiğini söyledi. Çelik, "Aslında bizim şoförlerimiz duygusal insanlardır. Çok iyi hizmet yaptıklarını görüyoruz. Konu sağlık olunca hiçbir şey bizim önümüzde engel teşkil etmez. Vatandaşımızı en kısa ve en iyi yoldan hastaneye ulaştırmak için gerekli hassasiyeti gösteririz" diye konuştu.