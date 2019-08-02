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İsrail bu kez gerçek mermilerle vurdu!

İsrail bu kez gerçek mermilerle vurdu!

İsrail, Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale etti. İsrail saldırısında aralarında 24'ü gerçek mermiyle olmak üzere 49 kişi yaralandı.

İSRAİL askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu 24'ü gerçek mermiyle olmak üzere 49 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sonucu 24'ü gerçek mermiyle olmak üzere 49 kişinin farklı yerlerinden yaralandığı belirtildi.

2 gazeteci yaralandı

Öte yandan, yaralılar arasında iki gazetecinin de bulunduğu aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yerel bir gazetede çalışan Usame el-Kahlut gerçek mermiyle, Çin resmi ajansı Xinhua adına çalışan Hatim Ömer ise plastik mermiyle ayaklarından yaralandı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu. 

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