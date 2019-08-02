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BM'den iklim değişikliğiyle ilgili korkutan uyarı

Anadolu Ajansı
BM'den iklim değişikliğiyle ilgili korkutan uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bütün devletlerin iklim değişikliğiyle mücadele etme konusunda acil önlem alması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, BM'ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) verilerine göre, geçen ayın, bu zamana kadarki en sıcak temmuz olarak kayıtlara geçebileceğini söyledi.

Guterres, "Biz de sıcak yazlara tanık olduk ama bu, bizim gençliğimizin yazı değil" ifadesini kullandı.

Yeni Delhi, Anchorage, Paris, Adelaide gibi kentlerden alınan sıcaklık değerlerine bakıldığında dünyanın 2015'ten 2019'a kadar olan dönemin 'en sıcak beş yıl' olarak kayıtlara geçeceğini dile getiren Guterres, devletlerin iklim değişikliğiyle mücadele etme konusunda acil önlem alması gerektiğine işaret etti.

BM Genel Sekreteri, dünyada yaşanılan 'aşırı hava olaylarının' buz dağının görünen kısmı olduğunu belirtti. Guterres, "Buz dağı da hızlı bir şekilde eriyor" dedi.

Guterres, dünyada enerji üretimi ve diğer pek çok konuda hızlı ve önemli bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa merkezli Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), bir önceki ayın yeryüzünde kayıtlara geçen en sıcak haziran ayı olduğunu açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) için C3S tarafından hazırlanan rapora göre, haziranda, Avrupa genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin ortalama 2 derece üzerinde ölçüldü.

Küresel olarak ise Haziran 2019, bir önceki en sıcak ay olan Haziran 2016'ya göre yaklaşık 0,1 derece daha sıcak geçti.

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