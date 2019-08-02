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Trump'tan Kim sözleri: Beni hayal kırıklığına uğratmak istemez

İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Kim sözleri: Beni hayal kırıklığına uğratmak istemez

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin füze denemeleriyle ilgili, “Kuzey Kore’nin füze denemeleri Singapur’da imzalanan anlaşmayı ihlal etmiyor” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Kim Jong Un ve Kuzey Kore geride bıraktığımız birkaç günden 3 kısa menzilli füzeyi test etti. Bu füze denemeleri Singapur’da imzalanan anlaşmayı ya da üzerine l sıkıştığımız kısa menzilli füze görüşmelerini ihlal etmiyor. Birleşmiş Milletler (BM) ihlali olabilir” ifadelerini kullandı.

“Başkan Kim beni hayal kırıklığına düşürmek istemez”

“Başkan Kim, güven ihlali ile beni hayal kırıklığına düşürmek istemez” diyen Trump, Kim Jong Un liderliğindeki Kuzey Kore’nin ABD ile işbirliği halinde kazanımlarının limitsiz olacağını vurguladı.

ABD Başkanı, “Başkan Kim, ülkesi için muazzam ve güzel bir vizyona sahip ve yalnızca benim başkanı olduğum ABD bu vizyonu gerçeğe dönüştürebilir. O bunu yapacaktır çünkü bunu yapmamaktan kaçınan oldukça zeki biri. Ve arkadaşı Başkan Trump’ı hayal kırıklığına uğratmaz” dedi.

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