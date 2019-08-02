Ankara Güvenpark saldırısının faillerinden bir terörist Hakkari'de yakalandı

HAKKARİ Valiliğince 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 344 kişinin de yaralandığı terör saldırısında kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden kişinin yakalandığı açıklandı.

Terör örgütü PKK'nın 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta düzenlediği, 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 349 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıyı temin eden PKK'lı terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Yüksekova ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda 'silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ve terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından hakkında 3 ayrı arama kararı bulunan zanlının yakalandığı kaydedildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yakalanan şahsın 13 Mart 2016'da Ankara ili Kızılay Meydanı Güvenpark civarında meydana gelen 38 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 349 vatandaşımızın yaralandığı ve 107 kurum ve aracın zarar gördüğü bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden şahıs olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."