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Nijerya’da kaçırılan Türk işçi dehşet anlarını anlattı

Demirören Haber Ajansı
Nijerya’da kaçırılan Türk işçi dehşet anlarını anlattı

NİJERYA'da 19 Temmuz'da kaçırılan ve bir hafta sonra özgürlüklerine kavuşan 4 Türk işçiden Ergün Yurdakul, Adana’daki ailesiyle buluştu. Yurdakul, kendilerini kaçıran teröristlerin ailelerinin, Nijerya polisi tarafından gözaltına alınması üzerine fidye ödenmeden serbest bırakıldıklarını söyledi.

Nijerya'nın Kwara şehrinde silahlı kişilerce kaçırıldıktan bir hafta sonra kurtarılan 4 Türk işçiden Ergün Yurdakul ve Seyit Emre Çelik, THY'nin tarifeli seferi ile Türkiye'ye geldi. Başkent Abuja'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na inen işçiler, vatanlarına dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Ergün Yurdakul, önceki gün gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan memleketi Adana'ya geldi. Yurdakul, Sarıçam ilçesinde yaşadıkları evlerinde annesi Emine, babası İbrahim ve eşi Sıdıka Yurdakul ile buluşarak hasret giderdi. Yurdakul ailesi, Ergün Yurdakul’un yokluğunda büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek Türkiye ve Nijerya hükümetlerine teşekkür etti.

Maden işçisi Ergün Yurdakul, motosikletli 2 kişi tarafından bir süre takip edildiklerini ve daha sonra silah zoruyla ormanlık alandaki karargaha götürüldüklerini anlattı. Teröristlerin kendilerine şiddet göstermediklerini, dağlık alanda sürekli yer değiştirdikleri için ayaklarından yaralandıklarını ifade eden Yurdakul, karargahta 1 ekmeği 4 kişi bölüştüklerini vurguladı. Yurdakul, şunları söyledi:

"Kurtarılmamızı sağlayan Türkiye ve Nijerya hükümetlerine teşekkür ederim. Fidye verilmedi, çünkü bizi kaçıranların aileleri gözaltına alındı. O arada bırakmak zorunda kaldılar. Şirketimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Aileme kavuştum, çok mutluyum, sevinçliyim. Allah kimsenin başına vermesin. Diğer arkadaşlarım da inşallah sağ salim ailelerine kavuşurlar. Şimdilik ne yapacağım konusunda bir planım yok, çünkü biraz kendimi toparlamam gerekiyor. Önce sağlık önemli. Aileme kavuştum, gerisi önemli değil."

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